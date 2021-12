Controlli antidroga dei carabinieri, un arresto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Altamura, nel corso di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 29enne, residente in un Comune della provincia di Matera.In particolare il giovane, una volta arrivato ad Altamura, è stato fermato e controllato a bordo della sua autovettura. Alla richiesta del motivo per cui si trovasse ad Altamura, l'uomo ha fornito risposte evasive a tal punto da indurre i Carabinieri a procedere ad una perquisizione personale, consentendo di rinvenire diversi involucri, celati negli indumenti, di sostanza stupefacente, complessivamente 39 grammi di eroina e 5,5 grammi di cocaina.L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, confermata dall'udienza di convalida del GIP, mentre lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.