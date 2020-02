Controlli antidroga dei carabinieri, cinque arresti

In tutto sequestrato oltre un kg di sostanze stupefacenti

Cinque spacciatori di sostanze stupefacenti sono stati arrestati dai carabinieri ad Altamura nell'ambito dei controlli straordinari effettuati in questi giorni. In tutto è stato sequestrato oltre un kg di droga.I controlli sono stati effettuati pure con le unità cinofile per delle perquisizioni mirate, con esito positivo.Alcuni spacciatori sono stati scoperti durante i posti di blocco e poi sono state perquisite le loro abitazioni.Seguono dettagli