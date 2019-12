Concorso per l'assunzione di infermieri, pubblicato il bando

Sono 160 per la Asl di Bari. Per la Puglia in tutto 556

ASL BA 160

ASL BAT 22

ASL BR 42

ASL LE 120

ASL FG 45

ASL TA 59

O.U. – Ospedali Riuniti Foggia 76

A.O.U. – Policlinico Bari 10

I.R.C.C.S. "Giovanni Paolo II" Bari 14

I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" Castellana Grotte 18.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.102 del 27 dicembre 2019 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 566 collaboratori professionali sanitari - infermieri. La procedura concorsuale, che ha valenza regionale, è stata messa a punto dalla Direzione Amministrativa e dall'Area Risorse Umane della Asl Bari in collaborazione con le Direzioni amministrative del Policlinico di Bari e dell'Irccs "De Bellis" di Castellana Grotte.I posti in concorso sono così ripartiti tra le aziende sanitarie, ospedaliere e Irccs della Regione Puglia:La domanda va presentata entro e non oltre le 23,59 del 26 gennaio 2020, utilizzando esclusivamente il form on-line disponibile sul sito della Asl di Bari.