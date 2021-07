Concorsi, pubblicata graduatoria per 5 posti di istruttore risorse finanziarie

Concorso del Comune di Altamura Graduatoria Istruttore risorse finanziarie

Si è concluso il concorso pubblico del Comune di Altamura per la copertura di 5 posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Risorse Finanziarie Categoria C. Le prove si sono svolte prima presso l'istituto scolastico "De Nora" in via Ruvo mentre quella conclusiva (esame orale) presso il Palazzo di città.Nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso anno 2020 - Istruttore Risorse Finanziarie sono stati pubblicati l'esito della prova orale del giorno 29/07/2021 e la graduatoria finale di merito del concorso.In allegato la graduatoria finale.