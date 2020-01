Cinghiali nel Parco dell'Alta Murgia, aumentano le catture

Ce ne sono ancora molti ma si registra un'inversione di tendenza nel Parco nazionale dell'Alta Murgia. La popolazione dei cinghiali si sta riducendo. Quindi risulta efficace l'azione di contenimento e prosegue con i "recinti di cattura".Pure per quest'anno il Parco procede con la strategia concordata con Anci, Federparchi, Ispra e Conferenza Stato Regioni. Nel secondo semestre del 2019 sono stati catturati in tutto 330 animali. La densità della presenza dell'ungulato è ancora elevata ma è in riduzione.Questi esemplari di fauna selvatica provocano notevoli danni alle colture, a seconda delle stagioni. L'Ente Parco paga indennizzi alle aziende agricole colpite per circa 80.000 euro all'anno. Nei mesi estivi e invernali i danni maggiori si registrano per le coltivazioni di cereali e legumi, nel periodo autunnale per mandorleti e vitigni. La linea di azione prevede l'attivazione del selecontrollo nelle aree contigue al Parco e l'incremento di nuove gabbie (i cosiddetti "corral", maggiormente capienti e in grado di catturare l'animale in branco) e recinzioni elettrificate.