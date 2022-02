Centro vaccini al palazzetto, proroga sino a fine marzo

E' stato prorogato sino al 31 marzo il funzionamento del centro vaccinale allestito dall'amministrazione comunale, in accordo con la Asl, presso il palazzetto dello sport "Baldassarra" in via Manzoni. La struttura, composta da 16 postazioni, è stata attivata ad aprile. Il 31 marzo è il termine stabilito dal Governo per l'emergenza sanitaria, salvo ulteriori prolungamenti.La Asl di Bari sta procedendo con la somministrazione delle terze dosi e con la vaccinazione pediatrica. Per questo ha richiesto al Comune di proseguire con il funzionamento del centro vaccinale allestito presso il palazzetto che finora ha garantito un presidio stabile per la campagna di vaccinazione ad Altamura, in alcuni periodi c'è stata molta affluenza. In tutto finora sono state quasi 150.000 le somministrazioni effettuate. Attualmente la struttura è aperta dal lunedì al sabato (vedi calendario di febbraio) e si può accedere senza prenotazione Gli atti di proroga del centro vaccinale sino al 31 marzo sono stati firmati dall'ex dirigente del quinto settore Michele Maiullari e sono stati tra gli ultimi provvedimenti prima del passaggio di consegne avvenuto il 5 marzo.Per garantire il funzionamento della struttura, è stato rinnovato il contratto per la sorveglianza sanitaria con ambulanza disponibile e personale appositamente formato. La procedura di affidamento è stata effettuata con il Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) con aggiudicazione per circa 19.000 euro a una ditta di Bari. Fino al 31 gennaio il servizio è stato garantito in modo efficiente dalla Croce azzurra e proprio l'affidamento alla cooperativa altamurana è stato oggetto di polemiche tanto che in consiglio comunale è stato attivato un procedimento per la presunta incompatibilità nel ruolo di consigliere comunale di Massimo Iurino che è rappresentante legale della cooperativa stessa. Vicenda che finora è stata discussa a porte chiuse nell'assise comunale e che presumibilmente sarà esaminata anche nella prossima seduta convocata il 22 febbraio.(notizia a cura di Altamuralife - tutti i diritti sono riservati)