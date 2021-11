Centro vaccinale riaperto 5 giorni alla settimana

Ad Altamura è iniziata la somministrazione delle terze dosi del vaccino anti-Covid19 al personale scolastico. Oggi due gli istituti convocati dalla Asl, presso il centro vaccinale allestito nel palazzetto dello sport "Baldassarra" in via Manzoni. Si tratta del terzo circolo didattico "Roncalli" e dell'istituto comprensivo "San Giovanni Bosco - Tommaso Fiore".Per l'impossibilità di garantire le attività didattiche, dovuta alla convocazione di tutto il personale, oggi sono state sospese le attività didattiche in tutti i plessi del terzo circolo e nei plessi di scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo, con ordinanza della sindaca Rosa Melodia, su richiesta delle direzioni scolastiche. L'ordinanza vale solo per oggi.Da oggi il centro vaccinale è aperto cinque giorni alla settimana. Per il calo delle somministrazioni l'apertura era stata limitata solo al martedì e al giovedì. Su richiesta della sindaca, in previsione della maggiore affluenza dovuta proprio alle dosi addizionali, la Asl ha disposto la presenza di personale in cinque giorni alla settimana. Quindi il centro è aperto: il martedì e il giovedì sia di mattina che di pomeriggio; il lunedì, il mercoledì e il venerdì di mattina.Il personale scolastico viene contattato direttamente dalla Asl, in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale.Per chi volesse presentarsi per la terza dose e ha più di 40 anni, è possibile recarsi al palazzetto anche senza prenotazione.