Centro storico, sistemazione della pavimentazione in pietra

Pubblicato il bando di gara del Comune per i lavori di riqualificazione della viabilità di connessione fra piazza Matteotti e l'ex Monastero del soccorso. Con uno stanziamento complessivo di 1.400.000 euro (finanziamento della Città metropolitana) sarà sistemata la pavimentazione attuale in pietra e sarà sostituita quella dove non è possibile il recupero. Nel contempo si procederà a realizzare i sottoservizi come l'impianto fognario.In queste vie la pavimentazione è in pietra ma non tutta può essere riutilizzata, in più parti è dissestata. L'intervento riguarda due tratti, il primo congiunge via Vincenzo Sabini, via Bisanzio Filo e via Conservatorio Carmine mentre il secondo riguarda via Santa Lucia, via Lavigna e via Colombo.Si tratta di un ulteriore intervento rispetto al programma "Altamura rigenera" (nella foto la mappa), dell'importo di 4.953.000 euro, attualmente in fase di gara. Si tratta di interventi sulle pavimentazioni e sui sottoservizi per riqualificare alcune vie e piazze del borgo antico.