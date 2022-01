Castello del Garagnone, il Parco vuole acquistarlo

Con la delibera presidenziale n. 32/2021 emanata dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia, prende avvio la procedura di acquisto del Castello del Garagnone, attraverso l'esercizio del diritto di riscatto. Il castello, di proprietà privata, si trova in territorio di Spinazzola, in zona A del Parco, cioè l'area a maggiore tutela. L'iter di acquisto è stata avviata con una previsione di spesa di 40.000 euro. Una somma che il Parco può stanziare mentre l'ipotesi iniziale, di 300.000 euro, era stata scartata."Il Castello del Garagnone, noto anche come Rocca invisibile, è parte di una prestigiosa triade di monumenti che comprende Castel del Monte e il Castello di Gravina - afferma l'ente Parco - tutti e tre situati nel Parco e voluti dall'imperatore svevo Federico II. Edificato in età normanna durante il regno degli Altavilla, fu ricostruito a scopo difensivo nel 1220. Del maniero ne restano oggi le affascinanti rovine che si ergono in collina sul costone murgiano, fonte di interesse per numerosi visitatori".Un'altra importante novità è il via libera della Regione Puglia alla perimetrazione delle aree contigue al Parco Nazionale dell'Alta Murgia e sostegno della candidatura dell'area protetta a diventare un Geoparco Unesco. Questo quanto stabilito dalla deliberazione della giunta regionale attraverso la delibera del 29 novembre scorso che consentirà la perimetrazione delle aree in modo da riuscire a valorizzare il patrimonio geologico-ambientale limitrofo all'area protetta murgiana, ma anche di consentire alle aree contigue al Parco di concorrere per ottenere contributi e finanziamenti senza la necessità di introdurre nuovi vincoli. Il documento rilasciato dal governo regionale prevede che rientrino in queste zone i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 come la zona del Bosco Difesa Grande, i Valloni di Spinazzola, il Bosco di Mesola, le aree della Murgia Alta (di cui la parte non ricadente nel perimetro delle aree contigue è ricompresa nel perimetro del Parco Nazionale Alta Murgia); e le Aree delle Gravine (di cui la parte non ricadente nel perimetro delle aree contigue è ricompresa nel perimetro del Parco Regionale Terra delle Gravine).Una scelta che serve anche in chiave anti-nucleare, al fine di scongiurare l'ipotesi che il territorio murgiano possa essere scelto come sede del deposito nazionale. Nella carta nazionale delle aree potenzialmente idonee c'è anche Altamura con due aree, ricadenti anche in territorio materano.