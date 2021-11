Caritas: le iniziative delle parrocchie di Altamura

Per la quinta giornata mondiale dei poveri, ad Altamura alcune parrocchie - attraverso le rispettive Caritas - hanno promosso delle iniziative solidali a favore di coloro che hanno bisogno.Le parrocchie di S. Agostino e della Trafigurazione, attraverso un manifesto, hanno sensibilizzato la propria parrocchia e le scuole del territorio. Anche le parrocchie in cui si era soliti organizzare pranzi e iniziative con le persone e famiglie accolte in caritas, a causa della pandemia Covid, si sono impegnate nel raccogliere doni per gli aiuti alimentari e materiale scolastico (parrocchia S. Maria Assunta, parrocchia S. Giovanni Bosco, parrocchia S. M. della Consolazione).La mensa caritas di Altamura anche in questa domenica, in collaborazione con una parrocchia della Città (in questa domenica la parrocchia S. Maria dei Carmine) prepara e distribuisce i pasti."Questa giornata - spiega don Mimmo Giannuzzi, direttore della Caritas diocesana - è vissuta dalla Caritas diocesana come un'occasione di condivisione e animazione del nostro territorio e delle parrocchie. Nel suo messaggio il Papa contrappone alla logica del profitto l'attenzione ai poveri denunciando, così, modi di pensare che minacciano la nostra stessa democrazia: "sembra farsi strada la concezione secondo la quale i poveri non solo sono responsabili della loro condizione, ma costituiscono un peso intollerabile per un sistema che pone al centro l'interesse di alcune categorie privilegiate". Spesso nelle nostre parrocchie vi sono persone che vivono una condizione di povertà di diverso tipo (economica, sociale, fisica, culturale). Sollecitati dal messaggio del Papa vogliamo guardare ad essi non solo come un problema da affrontare ma anche come un risorsa: ci sono molte povertà dei "ricchi" che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei "poveri" , se solo si incontrassero e conoscessero!".