Carabinieri: servizio straordinario di controllo ad Altamura

Ieri sera ad Altamura i Carabinieri della Compagnia di Altamura hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l'impiego di numerosi uomini e mezzi che hanno presidiato le strade principali e il centro storico. La loro presenza non è passata inosservata ai cittadini che anzi l'hanno apprezzata, confidando in un controllo sempre ampio della città per generare maggiore tranquillità nella popolazione.Una risposta alle preoccupazioni sulla sicurezza che periodicamente si manifesta. Nel corso delle attività dell'Arma sono stati svolti molti controllo per la prevenzione e la repressione dei reati in genere, con attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti. Effettuati servizi anche in materia di codice della strada.