Campagna vaccinale, ecco gli obiettivi di maggio

In Puglia oggi è iniziata la vaccinazione anti-Covid19 per la fascia di età 60-69 anni, secondo le prenotazioni effettuate attraverso la piattaforma regionale (La Puglia ti vaccina) o presso le farmacie convenzionate.Le prossime tappe della campagna vaccinale sono state stabilite con una circolare inviata alle azienda sanitarie dall'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, e dal direttore del Dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro.Gli obiettivi per il mese di maggio sono:1)Risultato di copertura fin qui raggiunto (88% per 1 dose al 30.04.2021, su base regionale).Il raggiungimento dell'obiettivo di copertura uguale o maggiore al 95% per la prima dose di vaccino in questa fascia di età è fissato al 15.05.2021.2)Il completamento della vaccinazione della prima dose in favore di questa categoria è fissato al 15.05.2021.3)Il completamento della vaccinazione con la prima dose in favore di questa categoria è fissato al 15.05.2021.4)Il completamento per la prima doseè fissato al 15.05.2021.5)Il completamento della somministrazione della prima dose in favore di questa categoria è fissato al 15.05.2021.In via temporanea è stato limitato l'accesso alla vaccinazione dei caregiver e dei familiari conviventi degli "estremamente vulnerabili" e dei diversamente abili gravi. Appena disponibili quantità sufficienti, dovrà essere ampliato e garantito l'accesso alla vaccinazione, in base alle dosi disponibili sulla base della programmazione predisposta.6)Risultato di copertura fin qui raggiunto (67% per 1 dose al 30.04.2021, su base regionale).Il raggiungimento dell'obiettivo di copertura uguale o superiore all'85% per la prima dose di vaccino in questo target è fissato al 15.05.2021.7)Il raggiungimento dell'obiettivo di copertura uguale o superiore al 75% per la prima dose di vaccino in questo target è fissato al 31.05.2021.8)I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare: a) il completamento dei cicli vaccinali nel personale docente e non docente, scolastico e universitaria; b) il completamento dei cicli vaccinali nel personale appartenente alle Forze dell'Ordine e del soccorso pubblico. La programmazione della vaccinazione di queste categorie dovrà avvenire fino alla concorrenza del target giornaliero assegnato, come da comunicazioni della Sezione Protezione Civile di Puglia, nonché in ragione dell'effettiva disponibilità del vaccino Vaxzevria o del vaccino mRNA somministrato per i soggetti in condizione di vulnerabilità.9)Al fine di consentire una pianificazione dettagliata su base territoriale e regionale e di monitorare l'andamento delle disponibilità di dosi di vaccino, si comunica che la seconda dose deve essere programmata:a) il 21 giorno dalla somministrazione della prima dose del vaccino Comirnaty (Pfizer);b) il 28 giorno dalla somministrazione della prima dose del vaccino Moderna;c) tra l'ottava e la dodicesima settimana dalla somministrazione della prima dose del vaccino Vaxzevria (AstraZeneca).10)I vaccini a vettore virale (VAxzervia di Astrazeneca) restano raccomandati per la vaccinazione della popolazione tra 60 e 79 anni, inclusi i caregiver e i conviventi delle persone in condizioni di "estrema vulnerabilità" e/o di "disabilità grave".Per le persone "estremamente vulnerabili" e i "disabili gravi" di ogni età permane l'indicazione all'uso preferenziale del vaccino a mRNA (Pfizer o Moderna).