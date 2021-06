Bomba al Green Table, la Cassazione conferma le condanne

Sono state confermate in Corte di Cassazione le condanne per omicidio volontario per la morte di Domenico Martimucci, ferito molto gravemente nell'attentato del 5 marzo 2015 al "Green Table di Altamura e morto il primo agosto dopo mesi di agonia.Le pene sono definitive: 30 anni di reclusione per Mario Dambrosio, ritenuto il mandante dell'attentato esplosivo, e 18 anni per Luciano Forte, ritenuto complice.Già chiusa la vicenda giudiziaria, con condanna a 20 anni confermata in Cassazione, per il materiale esecutore dell'attentato Savino Berardi.La morte di Domenico Martimucci, per tutti Domi, ha scosso molto Altamura. Il calciatore 27enne è diventato un simbolo della legalità poiché vittima innocente della criminalità e il suo nome è stato iscritto dall'associazione antimafia "Libera" di don Luigi Ciotti nell'elenco dei martiri e delle vittime innocenti.In questi anni nel suo nome sono numerose le iniziative promosse per promuovere la legalità o per ricordarlo.