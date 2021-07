Bollettino Covid, 7 contagi in una settimana

Una situazione sostanzialmente stazionaria quella registrata nella settimana che va dal 5 all'11 luglio per il bollettino Covid. Nel territorio provinciale di Bari, i casi di nuovi positivi sono stati 65, in lieve aumento rispetto ai 45 casi registrati nei sette giorni precedenti, confermando così il trend nazionale. Il nuovo indice di contagio si attesta al 5,3 per 100mila abitanti, in crescita rispetto al 3,7 della passata settimana.Una circolazione del virus tutto sommato abbastanza contenuta. Rimangono comunque 19 i Comuno della provincia che segnano zero contagi, con 9 comuni che, invece, hanno un solo caso settimanale. Ad Altamura i dati della settimana dal 5 all'11 luglio parlano di 7 nuovi casi mentre nella settimana precedente i casi erano stati 5.Sul fronte vaccini, la campagna anti-Covid, nel periodo dal 9 al 15 luglio, in tutta la provincia di Bari ha segnato l'inoculazione di circa 79mila dosi di vaccino, per un totale di 1.371.511 vaccini iniettati dal 27 dicembre ad oggi. Ad Altamura sono state somministrate in totale 59.083 dosi, delle quali 39.112 prime dosi e 19.971 seconde.