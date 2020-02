Bilancio partecipato, parte la seconda stagione

"Altamura Venti Venti". L'amministrazione comunale riparte con la seconda esperienza del "bilancio partecipato", dando priorità al verde di quartiere. Oggi, alle 18.00, assemblea cittadina presso la sala consiliare del Palazzo di città.L'anno scorso i cittadini sono stati invitati a scegliere con il voto on line, quest'anno si agirà direttamente con i residenti delle aree che saranno individuate. Il primo incontro, faccia a faccia, è proprio quello di presentazione di questa seconda stagione del programma "Altamura partecipa". Previsti gli interventi del presidente del consiglio comunale Gino Loiudice, dell'assessore al bilancio Teresa Pellegrino, del dirigente del settore finanziario Francesco Faustino, dell'assessore alla partecipazione Michele Cornacchia e della sindaca Rosa Melodia.La giunta ha già individuato le linee di intervento. Saranno la riqualificazione dell'area "Boschetto" tra via Treviso e via Manzoni con la realizzazione di nuovo arredo urbano; la realizzazione di percorsi ginnici e di aree per lo sport a cielo aperto e l'individuazione di spazi per l'atletica leggera; la realizzazione di una zona pic-nic; nuove piantumazioni per un incremento del verde pubblico. Sono state scelte pure le zone di intervento: oltre al Boschetto, si tratta di Trentacapilli, della parte esterna alla scuola "Pacelli" in via Mastrangelo e di via Selva dove è ubicato un impianto sportivo in abbandono.L'anno scorso, invece, le scelte riguardarono il "dog park" in via Cassano ad angolo con via Tommaso Clemente, un nuovo giardino nel quartiere di via Carpentino e l'aula studio in via Ottavio Serena, ad angolo con viale Martiri, per una spesa complessiva di 280.000 euro.