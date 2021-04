Bilancio partecipativo, i cittadini sceglieranno con un voto on line

realizzazione di aree verdi di quartiere per attività ludico-ricreative, mobilità e piste ciclabili;

alfabetizzazione digitale per facilitare l'accesso ai servizi online del Comune per gli adulti ed anziani, evitando code ed ottimizzando tempi e servizi;

tutela dell'ambiente (contrasto all'abbandono dei rifiuti, economia circolare, educazione e formazione, riduzione rifiuti, "chiamata alle arti" sulle tematiche della sensibilizzazione);

pari opportunità e politiche di genere (politiche di inclusione, donne e povertà, istruzione e formazione, donne e salute, donne ed economia, violenza contro le donne, donne e processi istituzionali, meccanismi istituzionali per favorire il progresso delle donne, diritti fondamentali delle donne, donne e media, donne e ambiente).

Verde pubblico, vivibilità dei quartieri, pubblica amministrazione digitale e tutela dell'ambiente. Al Comune è stato presentato il bilancio partecipativo 2021, il programma con cui l'amministrazione intende condividere con i cittadini alcune scelte da compiere.Finora, con il bilanci partecipativo del 2019 è stata scelta l'area di via Carpentino per realizzare nuovo verde pubblico (è in corso l'affidamento per l'acquisto dell'arredo urbano) oppure è stata scelta l'area di via Cassano per realizzare il primo parco per cani. Inoltre è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento per l'aula studio in via Ottavio Serena (complesso del "Viti Maino") per i quali sono in corso la progettazione esecutiva e l'affidamento dei lavori mentre con la misura regionale "Luoghi comuni" è in corso la co-progettazione per la gestione. Altre iniziative si sono tenute per le politiche giovanili (corsi di formazione) e pari opportunità (settimana delle «Scarpette rosse»).Il Bilancio partecipativo 2020, invece, non è stato attivato per il lockdown.La sindaca Rosa Melodia e l'assessore al bilancio Mina Ricco, insieme agli altri assessori, hanno presentato l'edizione 2021 che prevede questi ambiti di intervento:Sono a disposizione 300.000 euro che saranno ripartiti per ciascun ambito di intervento sulla base delle proposte pervenute e delle conseguenti verifiche tecniche di fattibilità.Le proposte saranno inviate dai cittadini e saranno ammesse ad una votazione alla quale, dall'1 al 15 giugno, i cittadini potranno partecipare.Queste proposte dovranno essere dotate di fattibilità tecnica e giuridica, chiarezza della descrizione, coerenza con l'interesse generale, realizzabilità in 1 anno al massimo.Potranno votare i residenti nel Comune di Altamura con almeno 16 anni di età, avendo diritto a un voto ciascuno. Saranno realizzate le proposte progettuali più votate per ogni area d'intervento.