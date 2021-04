Banca Popolare Puglia e Basilicata, rinnovata la sede di Altamura

Interamente rinnovata la sede storica altamurana della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in via Ottavio Serena. Con una filosofia completamente diversa di banca.Un ambiente nel quale si respira un'idea totalmente nuova, una banca aperta, che favorisce il dialogo e l'incontro e che, accanto all'efficienza e alla funzionalità, non perde di vista il valore della relazione e della socializzazione. Un ecosistema in cui anche la sostenibilità ambientale fa da protagonista con consumi energetici controllati, riduzioni delle emissioni e dei costi e un miglioramento degli standard di sicurezza sul lavoro.Il "nuovo look" con ambienti raffinati, familiari, funzionali si presenta con una grande e accogliente "piazza" con salette dedicate alla consulenza, un tavolo coworking, isole relax con comode poltrone, un corner caffè il tutto arricchito con un richiamo all'arte. Un'arte, senza confini, come espresso con l'innovativo pannello di piante stabilizzate di assoluto design che, oltre ad abbellire i locali, ne purifica l'aria e rimarca la vocazione green della Banca: "SKOG", foresta in norvegese. Un'opera che dialoga perfettamente con l'altro quadro dell'artista olandese, Berndnaut Smilde, che ricreando in maniera iper-realistica una nuvola in uno spazio chiuso, evoca calma e tranquillità. Non solo. Le nuvole rappresentano la possibilità di cambiare. Qualcosa che può mutare forma e trasformarsi in altro. Una prospettiva di cambiamento, che dà modo di guardare allo spazio in maniera differente.I lavori completano l'altra area della Banca, già operativa da qualche mese, dedicata ai servizi di incassi e pagamenti e al self banking (tre sportelli automatici e due lobby teller).La filiale, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, è stata aperta dal Mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti, alla presenza del presidente, Leonardo Patroni Griffi, dell'amministratore delegato Alessandro Maria Piozzi, del vice presidente Pietro Di Leo e della responsabile per la comunicazione Rossella Dituri."Un percorso di innovazione già iniziato qualche anno fa che testimonia la volontà di dare slancio al cuore produttivo ed economico del nostro territorio storico - dichiara il Presidente. Guardiamo al futuro in virtù delle solide radici costruite nel passato fatto di 138 anni di storia. Investiamo sul nostro territorio e vogliamo continuare a lavorare al fianco delle comunità locali per poter tornare al più presto alla normalità e spingere la ripresa economica. Un augurio di buon lavoro va a tutto il team della Filiale guidato dal responsabile Oronzo Ventura e dal capo distretto Domenico Calia."