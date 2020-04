Banca popolare Puglia e Basilicata, approvato bilancio 2019

Si è svolta a porte chiuse, nel pieno rispetto delle disposizioni governative in tema di protocolli di sicurezza anti Covid 19, in Gravina in Puglia presso la Filiale in Piazza Cavour, 20, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, presieduta dall'avv.to Leonardo Patroni Griffi. La Banca, avvalendosi dell'opportunità offerta dal Decreto "Cura Italia", in relazione all'emergenza sanitaria in corso, ha organizzato i lavori senza accesso ai locali assembleari ed esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (c.d. T.U.F.), l'Avvocato Dario Trevisan e il voto per corrispondenza o tramite altri mezzi di telecomunicazione. Queste nuove modalità, che hanno consentito di chiudere il percorso assembleare avviato a fine gennaio, tra le prime banche in Italia, hanno riscontrato una grande partecipazione da parte dei Soci concretizzatesi con oltre 2.600 voti.L'Assemblea ha approvato il primo punto all'ordine del giorno, relativo al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, chiuso con un utile lordo, più che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente, pari a 10,3 mln di euro e con un utile netto che si è attestato a 7,2 mln di euro. In termini di dinamiche strutturali si è registrata una significativa crescita di tutti i principali aggregati di bilancio ed il miglioramento degli indici di qualità del credito e di patrimonializzazione. Relativamente al punto n. 1 dell'ordine del giorno, per la sola parte "Destinazione del risultato di esercizio", non è stata data corso alla trattazione e votazione in quanto, al fine di recepire le raccomandazioni emanate dalla BCE e fornite dalla Banca d'Italia e tutelare il patrimonio aziendale nell'alveo della crisi che potrebbe insistere a seguito della diffusione della pandemia, la Banca ha deciso di attenersi alle indicazioni della Vigilanza rafforzando la solidità patrimoniale e conservando pertanto l'utile netto come riserva da utili disponibile alla distribuzione.L'Assemblea ha inoltre proceduto:a) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022 votando la lista del CdA uscente rappresentata dai sigg.: Leonardo Patroni Griffi, Rosa Calderazzi, Stefano Conca, Pietro Di Leo, Guglielmo Morea, Giovanni Rosso, Giuseppe Tammaccaro, Alessandro Maria Piozzi ed Eva Selvaggiuolo;b) alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 votando i sigg. Alessandro Grange, che sarà il Presidente del Collegio e Vincenzo Tucci in rappresentanza della lista presentata dal CdA uscente, Filippo Tricarico in rappresentanza della lista presentata dai Soci. Eletti in qualità di sindaci supplenti Vittorio Boscia e Losito Pina;c) alla elezione del Collegio dei Probiviri così composto: come effettivi Pietro Pepe, Eufemia Ippolito e Mario Tagarelli, come supplenti Donatangelo Falcicchio e Vincenzo Tresca;d) all'approvazione degli altri punti all'ordine del giorno: a) determinazione del sovraprezzo di emissione di nuove azioni; b) determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio e del Collegio; c) Policy in materia di remunerazione e incentivazione; d) acquisto e disposizione di azioni proprie."Il percorso intrapreso nell'ultimo triennio – dichiara l'Avvocato Patroni Griffi – evidenzia una performance positiva in tutti gli aggregati di bilancio e un risultato economico più che soddisfacente. Un percorso responsabile, caratterizzato inoltre, da un forte impegno della Banca in tutte le sue forme sociali e ambientali nei confronti di tutti i suoi stakeholder, che viene raccontato nel documento della Dichiarazione non Finanziaria.Colgo l'occasione per esprimere un ringraziamento agli amici consiglieri e sindaci che mi hanno accompagnato in questo percorso e in particolar modo a quelli uscenti per il loro prezioso supporto e la professionalità assicurata nell'intero mandato. Un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ed in particolare ai nuovi eletti.Devo poi rivolgere un ringraziamento speciale a quei Soci che hanno partecipato numerosi all'Assemblea con i mezzi che abbiamo messo a disposizione e a quei Dipendenti che ne hanno reso possibile la realizzazione. Era importante finalizzare i lavori assembleari per potersi concentrare con il massimo delle energie sulla gestione dell'emergenza e guardare oltre. A tutti i Dipendenti e alla Direzione Generale esprimo infine un sentito apprezzamento per i risultati raggiunti nel 2019 e per il lavoro che stanno svolgendo, con grande senso di responsabilità e spirito di sacrificio, in questo difficilissimo momento che si sta attraversando a livello globale".