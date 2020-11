Aumentano i controlli per evitare gli assembramenti

Saranno intensificati i controlli nei Comuni della provincia di Bari per verificare l'osservanza delle regole anti-Covid. Questa mattina in Prefettura si è svolta la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Antonia Bellomo, con la partecipazione del Sindaco di Bari Antonio Decaro, per fare il punto sulla situazione dei controlli anti assembramento anche in relazione alle indicazioni diramate con circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno del 9 novembre scorso.I servizi di controllo mirati delle forze di polizia, con l'ausilio dei comandi di Polizia locale, saranno intensificati anche tenuto conto delle ordinanze già adottate da alcuni sindaci dei Comuni dell'area metropolitana che disciplinano l'accesso e lo stazionamento in alcune piazze, vie e centri storici che, per le loro caratteristiche, favoriscono una elevata concentrazione di cittadini."Il Comitato - si legge in una nota della Prefettura - ha preso atto dell'impegno profuso dalle forze di polizia nell'effettuazione di numerosi controlli ed al tempo stesso del sacrificio che viene richiesto alla popolazione, ma il maggiore senso di responsabilità, unito alla consapevolezza dell'importanza di un convinto rispetto delle vigenti misure di contenimento, rappresenta una tassello importante per la tutela della salute della collettività e la tenuta dell'economia".