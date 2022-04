Assemblea dei soci della Banca popolare di Puglia e Basilicata

Si è svolta questa mattina nella sede della Direzione Generale di Altamura l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, presieduta da Leonardo Patroni Griffi, che ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno. Anche quest'anno i lavori si sono svolti senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, Dario Trevisan (ex art. 135-undecies del T.U.F.), il voto per corrispondenza o tramite altri mezzi di telecomunicazione.In conseguenza dell'approvazione delle modifiche statutarie, l'assemblea ha approvato la determinazione del valore di emissione e rimborso delle azioni per l'anno 2022, pari a euro 2,22 (art. 6 statuto sociale). La procedura seguita per la determinazione del prezzo delle azioni avviene tenendo conto di due elementi: il valore del Patrimonio Netto (capitale sociale più riserve al netto degli utili distribuibili sotto forma di dividendo) riportato nel Bilancio al 31 dicembre dell'anno di riferimento con un peso pari al 30% ; il valore medio ponderato dei prezzi di ciascuna asta sul Mercato Hi-MTF rilevati negli scambi azionari intercorsi nell'ultimo semestre dell'anno di riferimento con un peso pari al 70%. Tale metodologia è stata messa a disposizione dei soci sul sito internet della Banca nella sezione Investor Relations/Azionariato e Titolo.Inoltre, la Banca ha fissato in 4 centesimi di euro per azione la misura del dividendo da distribuire ai Soci con diritto al pagamento alla data del 9/5/2022, giorno stacco dividendo e valuta di pagamento 11/5 p.v. Si fa presente che la misura del dividendo ha tenuto conto anche delle raccomandazioni dell'Autorità di Vigilanza circa una prudente politica di distribuzione degli stessi.Si specificano, infine, le differenze, rispetto ai valori patrimoniali comunicati il 24 marzo u.s., conseguenti agli impatti dell'emendamento del 1° Aprile 2022 che ha proposto la modifica all'art 42 del DL 17/2022, c.d. Dl "Energia" (CET1 dal 14,7% al 14,5%, TIER 1 dal 14,7% al 14,5% e TCR dal 15,7% al 15,5%)."Anche quest'anno, nonostante le modalità a distanza, abbiamo riscontrato, con oltre 4.000 voti, un'alta partecipazione dei Soci, che pertanto, vorrei ringraziare – dichiara il presidente della BPPB Leonardo Patroni Griffi. Seppur in un contesto economico condizionato dalla crisi sanitaria e bellica, stiamo proseguendo un percorso di crescita organico e positivo, contribuendo così allo sviluppo dei territori nei quali siamo presenti e confermando il nostro ruolo di cooprotagonista della sua crescita sociale ed economica. Desidero, infine, ringraziare anche tutti i Dipendenti per l'impegno profuso e per gli importanti obiettivi conseguiti che ci consentono di guardare sempre con ottimismo al futuro."