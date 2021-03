Asl Bari cerca medici specializzandi

La Asl Bari è alla ricerca di medici specializzandi di varie discipline da inserire negli organici delle Aree Covid. E' stato pubblicato in Albo Pretorio, sezione concorsi, l'Avviso pubblico online per il conferimento di incarichi a tempo determinato (32 ore settimanali) della durata di sei mesi, prorogabili sino al 31.12.2021, a medici attualmente in Formazione Specialistica iscritti all'ultimo e al penultimo anno presso le Scuole di Specializzazione.L'avviso, per soli titoli, è rivolto medici specializzandi nelle discipline di Anestesia e Rianimazione, Geriatria, Malattie Infettive, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, Medicina Interna, Neurologia, Cardiologia e Urologia.La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre le ore 23,59 del 21 marzo 2021.Link all'Albo Pretorio – sezione concorsi (https://bit.ly/31nhWfo).