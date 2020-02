Armi ritrovate nelle campagne tra Gravina e Altamura

Nel corso di un'operazione di controllo del territorio i Carabinieri di Gravina hanno scoperto e sequestrato due armi nelle campagne tra Altamura e Gravina. Si tratta di un fucile e una pistola perfettamente funzionanti.Il servizio è stato finalizzato alla ricerca di refurtiva, a seguito di alcuni episodi avvenuti a Gravina e nelle città vicine.Nel primo caso, tra le pietre di un muretto a secco nelle campagne di Gravina, i militari hanno rinvenuto un fucile marca Benelli calibro 12 che, dai primi accertamenti, è risultato provento di furto consumato in un'abitazione di Gravina lo scorso 6 febbraio. Nel secondo, caso, a seguito di attività info-investigativa, in aperta campagna tra i Comuni di Gravina ed Altamura, i militari hanno rinvenuto una pistola di marca Colt, con matricola abrasa, nelle campagne tra Gravina e Altamura.Le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici per stabilire se siano state usate in occasione di conflitti a fuoco mentre le indagini proseguono per individuare gli autori che le hanno occultate e per accertare la provenienza della pistola.