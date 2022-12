Aqp, riapre sportello di Altamura

Chiuso per emergenza Covid, dal 10 gennaio riparte assistenza clienti in presenza

Acquedotto Pugliese (AQP) sta portando avanti il percorso di riapertura degli sportelli di assistenza clienti distribuiti sul territorio, chiusi nel 2020 a causa del lockdown per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.Il 10 gennaio sarà riaperto lo sportello di Altamura, in via Ostuni. Si accederà previo appuntamento.Gli sportelli di assistenza clienti forniscono informazioni nelle procedure relative al contratto o per informazioni e reclami. È possibile effettuare le stesse operazioni, anche da casa:C'è poi una App. La App AQPF@cile 2.0, oppure la APP CODAQ, disponibili gratuitamente per i dispositivi Adroid e iOS, ti consentono di prenotare da smartphone un appuntamento presso gli uffici commerciali di AQP, riducendo così l'attesa allo sportello. Basta cliccare su "Prenota l'appuntamento agli sportelli AQP"; scaricare l'App CodaQ e selezionare giorno e orario a te più comodi. Il servizio CodaQ al termine della procedura di prenotazione rilascia un ticket virtuale, con il quale l'utente può presentarsi direttamente allo sportello per l'appuntamento.Anche le persone sorde possono prenotare l'appuntamento e interfacciarsi con il servizio clienti AQP grazie all'App Pedius, disponibile su App Store (Apple) e Google Play (Android) da cellulare, tablet e pc.