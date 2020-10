Appello della sindaca: uscire di casa solo se necessario

"Uscire di casa solo se necessario, esclusivamente per ciò che è importante". Questo l'appello, ribadito dalla sindaca Rosa Melodia per fronteggiare la seconda ondata di contagi dal coronavirus. Sono stati forniti i dati aggiornati sulla situazione altamurana.Attualmente i positivi sono 411, di cui 402 in isolamento fiduciario, mentre sono 9 i ricoverati (una persona è in rianimazione). Sono quattro le vittime della seconda ondata, altre due persone anziane sono decedute. La sindaca ha espresso vicinanza alle famiglie colpite dai lutti.Da quest'estate sono stati in tutto 561 i casi di infezione dal virus: quindi in questa seconda ondata, iniziata ad agosto, le persone guarite o negativizzate sono state in tutto 146.