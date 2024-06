Apertura di Bio Diversa: fino a domenica la fiera dei parchi nazionali

Organizzata dal Parco nazionale dell'Alta Murgia per i 20 anni

Le aree protette italiane protagoniste a Biodiversa, la fiera dei Parchi nazionali. Oggi l'apertura dell'iniziativa che dura fino a domenica e si tiene nella fiera di Gravina in Puglia. Questa mattina l'inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro da parte del sottosegretario del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbato.La manifestazione è organizzata dall'ente di gestione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia per festeggiare i 20 anni dalla costituzione dell'area protetta. Oltre ai vertici di Federparchi erano presenti i sindaci e rappresentanti istituzionali dei Comuni del Parco dell'Alta Murgia."Bio Diversa: l'Italia dei Parchi si racconta" prevede iniziative come laboratori esperienziali e show cooking.