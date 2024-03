Anffas da 66 anni in Italia. Ad Altamura un compleanno davvero speciale

L'Anffas compie 66 anni in Italia: è nata a Roma il 28 Marzo 1958 grazie a Maria Luisa Menegotto, mamma di un bambino con disabilità. In quella fase della società le persone con disabilità erano trattate male ed erano separate dagli altri e chiuse in case speciali e collegi. Da allora Anffas lavora per cambiare la situazione e aiutare le famiglie delle persone con disabilità. Lavora anche con la politica e le istituzioni per cambiare le leggie far rispettare i diritti di tutte le persone con disabilità, in particolare delle persone con disabilità intellettive. In 66 anni i progressi ci sono stati ma Anffas non smette mai di fare opera di sollecitazione e sensibilizzazione.Oggi il significato della sigla è Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.Questo compleanno è festeggiato dall'Anffas ad Altamura con un'iniziativa che ha coinvolto i ragazzi: vestiti di nero hanno scritto sul proprio corpo i principi principali dell'inclusione, come quello di avere un futuro dignitoso, la libertà di scegliere per la propria vita e la speranza di una indipendenza che sia inclusiva, fatta di lavoro. Perché siamo certi che anche loro possano dare un contributo alla nostra comunità."La nostra sede in via Caduti di Nassyria offre servizi fondamentali per la disabilità - scrive Anffas Altamura - in partnership con altre associazioni ed enti programmiamo e realizziamo ogni giorno laboratori musicali per minori e adulti, attività assistita con gli animali, corsi individuali di idroterapia, nell'ambito delle attività sportive partecipiamo a corsi di basket, ping pong, ed esercizi motori. In collaborazione con la Facoltà di Scienze dell'Educazione degli Studi di Bari ospitiamo tirocini per la formazione e l'orientamento di aspiranti educatori. Siamo accreditati per attivare progetti di Servizio Civile Nazionale e volontariato. Da noi c'è sempre una porta aperta per avere consulenze e notizie che riguardano i nostri diritti inerenti la disabilità".Oggi è anche la XVII Giornata Nazionale delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo. Tutte le foto sono pubblicate su https://www.facebook.com/anffas.altamura.