Altamura: sicurezza, nuovo incontro in Prefettura

Ieri, nella Prefettura di Bari, il prefetto Antonia Bellomo ha presieduto una seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui sono state analizzate le situazioni della sicurezza nei Comuni di Ruvo di Puglia e Altamura, su richiesta dei rispettivi sindaci. Ha partecipato il sindaco di Altamura, Antonio Petronella.La Prefettura ha comunicato che entrambe le realtà comunali si distinguono per il particolare dinamismo economico e imprenditoriale. Dalla disamina svolta si registra, per i quali i Sindaci sono stati sensibilizzati all'implementazione dei sistemi di videosorveglianza nelle aree più sensibili e sulle vie di accesso alla città utilizzando le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) "Legalità" 2014 – 2020 di cui detti Comuni sono risultati beneficiari.E' stato dato atto della grande attenzione da parte delle Forze dell'ordine nei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio con il supporto delle Polizie Locali per gli aspetti di specifica competenza che saranno ulteriormente intensificati anche con servizi straordinari dei Reparti Speciali delle Forze di Polizia.Di pari passo procede incessante l', portata a termine il 28 giugno scorso, coordinata dalla DDA di Bari, riguardante una organizzazione dedita al traffico internazionale di droga che annovera tra i 27 indagati soggetti ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale operante nel territorio di Altamura.