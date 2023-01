Allerta meteo gialla per vento

Maltempo: in caso di vento forte Raccomandazioni di Protezione civile

Per la giornata di oggi 10 gennaio in tutta la Puglia, secondo il messaggio di criticità meteo della Protezione civile pugliese, è allerta meteo di colore giallo per vento. Evento previsto: "Venti da forti a burrasca nord-occidentali".La Protezione civile raccomanda di utilizzare i consueti comportamenti di prudenza in caso di eventi climatici avversi.