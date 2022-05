Allerta meteo gialla per pioggia

La primavera tarda ancora ad arrivare. Oggi forte vento. Mentre per domani 8 maggio la Protezione civile pugliese ha diramato un messaggio di allerta meteo per temporali (allerta gialla), per l'intera regione.Evento previsto: Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati.Come sempre, la Protezione civile raccomanda i comuni comportamenti di prudenza in caso di eventi meteo avversi.