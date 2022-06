Aiuti ai profughi ucraini, la raccolta prosegue

Presso il servizio di Protezione civile del comando di Polizia locale in via del Mandorlo 21 (zona industriale) prosegue la raccolta di aiuti umanitari per la popolazione dell'Ucraina. Su indicazione della Chiesa ortodossa rumena della raccolta di aiuti umanitari da inviare ai profughi ucraini che sono stati accolti nelle città alla frontiera tra Ucraina e Romania, per coloro che volessero donare sono richiesti cibi e alimenti (preferibilmente non deperibili, a lunga conservazione e non in barattoli di vetro) e medicinali/farmaci.Non vengono raccolti capi di vestiario e altri generi di prima necessità per l'accoglienza. I giorni per la raccolta sono martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.In tutto da Altamura sono state tre le spedizioni di cibo e altri generi di aiuto che sono arrivate alla frontiera rumena. L'amministrazione comunale ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito con i loro gesti di generosità.