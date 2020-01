A marzo il mese per le pari opportunità

Il Comune e le associazioni ripetono la positiva esperienza dell'anno scorso e uniscono forze ed energie per organizzare il mese delle pari opportunità a marzo. Giovedì 6 febbraio alle 18.30, presso la sala consiliare del Palazzo di città, si comincia con un tavolo di concertazione aperto ad associazioni, scuole e gruppi organizzati.L'intenzione è organizzare la seconda edizione dell'iniziativa, con un calendario unitario in cui far confluire le varie esperienze. Così da creare varie occasioni di approfondimento sui temi della famiglia, della cura dell'infanzia, della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, della parità di genere e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità. Durante l'incontro le associazioni potranno proporre idee per la realizzazione di eventi culturali (seminari, esibizioni teatrali e musicali, flashmob, convegni e dibattiti).L'amministrazione comunale contribuirà alla divulgazione, alla promozione ed al supporto della logistica degli eventi. L'incontro sarà coordinato dall'assessore alle politiche sociali Annunziata Cirrottola e dalla presidente della commissione pari opportunità Angela Miglionico, e sarà presente la sindaca Rosa Melodia.L'anno scorso l'iniziativa ha unificato tutte le varie manifestazioni proponendo numerosi spunti di riflessione e mettendo a confronto i vari punti di vista del mondo associativo.