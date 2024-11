"Vita con Lloyd": incontro con lo scrittore Simone Tempia nella parrocchia di Sant'Agostino

Simone Tempia torna ad Altamura per presentare il suo ultimo libro "Vita con Lloyd – Il giardino del tempo", edito Rizzoli Lizard e pubblicato il 15 ottobre 2024. L'autore sarà ospitato e presentato all'interno della Parrocchia Sant'Agostino (Altamura, via Port'Alba 1), il giorno 22 novembre 2024, alle ore 20:00, ingresso libero.A dieci anni di distanza dalla prima pubblicazione, Tempia continua a stupirci con dialoghi entusiasmanti e saggi fra sir e Lloyd, il maggiordomo immaginario. La riflessione incrocia le dinamiche del tempo, la crescita, il cambiamento, le mancanze e non solo. A dialogare con l'autore sarà Michele Denora, giornalista altamurano.Da tempo la Parrocchia Sant'Agostino propone incontri con autori laici e non solo. Tempia torna per la terza volta ad Altamura, grazie alla sinergia e all'attività culturale e sociale della comunità. "L'evangelizzazione – dichiara Don Vincenzo Lopano, parroco pro-tempore della Parrocchia - passa oggi inevitabilmente attraverso l'ascolto del mondo laico e attraverso la valorizzazione di quei semi di bene presenti in esso. Proporre cultura laica non è un di più, ma è parte integrante di un processo di evangelizzazione che ha come scopo quello di far fiorire le promesse di primavera presenti ovunque. Nessuno è proprietario di Dio, ma siamo tutti in ricerca di Lui e della sua presenza".Nello stesso appuntamento sarà possibile acquistare i libri dell'autore grazie alla Feltrinelli Point di Altamura.