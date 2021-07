Visite guidate alla cava dei dinosauri di Altamura: giorni, orari e contatti utili

Evento in corso

Continuano per tutta l'estate le aperture della Cava dei Dinosauri a cura della Rete Museale Uomo di Altamura, tutti i weekend di luglio e agosto.La Rete Museale Uomo di Altamura comunica che proseguiranno per tutta l'estate le aperture straordinarie. Per tutti i weekend di luglio e agosto sarà possibile prenotare una, con due turni di visita nei seguenti giorni:venerdì | sabato | domenicaI turno: ore 18.00 | II turno: ore 19.00La prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibiliLe prenotazioni dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo email dinosauridialtamura@gmail.com indicando: nominativo, giorno e fascia oraria prescelta, numero partecipanti e recapito telefonico.Uomo di Altamura - Rete MusealeMessenger: @reteuomodialtamura