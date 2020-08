Religione Una messa in ricordo di Domenico Martimucci, morto cinque anni fa

Ricorre il quinto anniversario della morte di Domenico Martimucci, giovane calciatore, vittima innocente di mafia. Rimase ferito molto gravemente in un attentato esplosivo al "Green Table" in via Ofanto il 5 marzo del 2015. Dopo alcuni mesi di disperate cure, Domi morì il primo agosto del 2015.In sua memoria si tiene una celebrazione presso la chiesa del "S.S. Redentore" alle 19:00.