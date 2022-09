Torna la cena in bianco: dai vestiti alle tavolate tutto a tema

Venerdì 9 settembre torna ad Altamura la "Cena in bianco", per la quinta edizione di "Unconventional Dinner". L'appuntamento si svolge presso la Masseria Conti Filo ad Altamura sulla strada provinciale 79 (vecchia Cassano). Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi a Miriam Tedesco (3200649693) che è la coordinatrice e conduttrice dell'evento.Il dress code è bianco totale (total white). I partecipanti allestiscono le tavolate, nel rispetto delle regole di partecipazione tenendo ben presenti i principi cardini dell'iniziativa: educazione, estetica, ecologia, eleganza, etica.Un modo molto diverso dal solito per stare in compagnia e condividere il cibo, in un'atmosfera elegante, in cui tutto è a tema e il candore del bianco la fa da padrone.