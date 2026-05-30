Teatro Mercadante: Club Federiciano porta in scena Lisistrata

Sabato 30 maggio, alle ore 20.30, nel Teatro Mercadante, il Club federiciano porta in scena la commedia "Listrata" di Aristofane, con traduzione di Anna Cornacchia e regia di Francesco Martinelli.L'iniziativa è il frutto di una formazione sul teatro classico e sui suoi valori universali.La "Lisistrata" è una Commedia di Aristofane, commediografo della Grecia classica. La Commedia fu scritta nel 411 a.C. durante la guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene e ha come protagonista Lisistrata, una donna ateniese il cui nome significa colei che scioglie gli eserciti e altre donne greche che fanno lo sciopero del sesso per convincere i loro mariti a firmare la pace. Il Club Federiciano è alla sua seconda esperienza di teatro classico, sperimentando con un laboratorio teatrale composto da cittadine e cittadini di Altamura. Musiche curate da Alfredo Cornacchia.