Suoni della Murgia: doppio concerto alla Masseria Malerba

Sabato 22 giugno inizia ad Altamura il programma della XXIII edizione della rassegna musicale internazionale Suoni della Murgia, con la direzione artistica di Luigi Bolognese, tra le manifestazioni più longeve in Puglia, con un doppio appuntamento a Masseria Malerba.Apre alle 20.30 Chiara Casarico (canto e racconto), accompagnata da Desiree Infascelli (fisarmonica). Lo spettacolo-concerto, intitolato, 'Rosa canta e cunta', è dedicato alla famosa cantastorie siciliana Rosa Balistrieri. Attraverso le sue canzoni e la recitazione di Casarico che è attrice-cantante, regista, autrice, vengono ripercorse la storia e le emozioni di una donna che si è affrancata dalla miseria e dalla violenza attraverso il canto, portando nella sua arte e nella sua pelle la disperazione dei reietti e il riscatto degli ultimi.A seguire, alle 21.30, il concerto del trio Corrado Corradi (bandonina, concertina, canto, tamburo), Rachele Colombo (canto, chitarra, percussioni, looper), Roberto Tombesi (organetto, mandola, canto, tamburrello). Lo spettacolo, intitolato "Passeggeri", è il taccuino musicale di un viaggio straordinario, che si ispira a quello che intraprese nel 1874, in nave per i mari del mondo, la grande attrice italiana Adelaide Ristori, il più grandioso mai più compiuto all'epoca da una compagnia teatrale. La tournee durò oltre 20 mesi. A raccontarla fu Marco Piazza, primo attor giovane, bisnonno di Corradi, nelle preziose lettere ai genitori raccolte e pubblicate nel 1948, che rappresentano la memoria storica fedele di trionfi dalle proporzioni mai più raggiunte ma anche la diretta testimonianza di un'avventura epica e unica: l'incontro con differenti culture, gli approdi difficili, i pericoli di una natura madre e matrigna, l'umanità dei passeggeri. Il "viaggio" musicale dei tre artisti è un'avventura ricca di sonorità, ritmi e melodie, il cui risultato mette insieme tradizione e nuove composizioni, consuetudine ed originalità, passato e presente, integrando le musiche del territorio in cui vivono, il Veneto, con quelle affini di altri Paesi. Tombesi, architetto, etnomusicologo, insegnante, polistrumentista e cantante, nel 1981 ha fondato con il fratello Giancarlo, lo storico ensemble Calicanto, contribuendo a livello internazionale a diffondere e rivitalizzare la musica di tradizione e di ispirazione veneta. Anche Corradi (musicista, arrangiatore e compositore) e Colombo (cantante, polistrumentista e compositrice eclettica) in passato sono stati membri dei Calicanto. Insieme hanno fondato nel 2000 il gruppo di musica veneta "Archedora".