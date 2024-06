Presentata la rassegna Suoni della Murgia

Ventiquattro appuntamenti da giugno a fine agosto, per un numero complessivo di concerti anche maggiore, in dimore storiche, cortili, masserie, borghi rurali, oasi naturalistiche, diffusi nel territorio, con una anteprima d'eccezione,, il formidabile pianista cubano ma ormai cittadino del mondo, che si esibirà, insieme al percussionista venezuelano, il. Ieri mattina è stato presentato in conferenza stampa adil ricco programma di, la rassegna musicale internazionale organizzata dall'associazione omonima, giunta quest'anno alla, che si terrà tra. Sono intervenuti la vicesindaca ealla Cultura del Comune di Altamura, il direttore artistico, chitarrista-compositore, concertista, autore e didatta. Quest'ultimo ha ideatoil 1° festival musicale della figura storica del chitarrista compositore, previsto a fine luglio in tre giornate nell'ambito di Suoni della Murgia.Il direttore artistico, che non ha escluso ulteriori sorprese e nuovi appuntamenti e il possibile coinvolgimento di altre città e locations, ha evidenziato il tema portante della XXIII edizione: 'Sconfinamenti', "che significa – ha sottolineato - incontro e confronto tra generi e stili di diversa provenienza, con il risultato di creare un ampliamento della dimensione sonora. Non più una rassegna di genere, dunque, ma aperta ai generi che consente un arricchimento e una crescita per gli stessi artisti, provenienti da ogni parte del mondo. Questi ultimi, puntualmente, ci ringraziano ogni anno per le esperienze vissute nella Murgia. Non a caso Suoni della Murgia rientra tra le rassegne che hanno fondato la Rete italiana della World Music"."Con la rassegna musicale Suoni della Murgia – ha detto l'assessora alla cultura e vicesindaca- si arricchisce il programma di iniziative dell'estate che vedrà l'Amministrazione comunale proporre anche quest'anno un proprio calendario di eventi. Ringrazio gli organizzatori per questa attività di promozione culturale che portano avanti da 23 anni. Sono molto apprezzabili la dimensione intercomunale e la valorizzazione di luoghi storici e caratteristici del nostro territorio, veri e proprie 'teatri' all'aperto. Inoltre è importante che molti giovani siano coinvolti nell'organizzazione".La manifestazione è organizzata dall'associazione omonima, con la direzione artistica di Luigi Bolognese, in collaborazione con Kino Music e Xilema-Musica Strada.Queste alcune locations dell'edizione 2024:Alcuni del gestori e titolari delle strutture erano presenti ieri in conferenza stampa: Franco De Mari, Annamaria Ponzetti, Lorenzo Giorgio.Il primo appuntamento ad Altamura è previsto il(Altamura) con il trio(Bandonina - Concertina - Canto – Tamburo)-(Canto - Chitarra - Percussioni – Looper)-(Organetto - Mandola - Canto – Tamburello), in uno spettacolo intitolato(taccuino musicale di un viaggio straordinario), preceduto da, attrice e cantante che renderà omaggio alla grande cantautrice e cantastorie siciliana Rosa Balistrieri con la performance di musica e parole "Rosa canta e cunta", insieme alla musicista(fisarmonica). Le altre date e relative locations verranno comunicate al più presto.