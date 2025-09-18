Storie: rassegna di cinema nel Teatro Mercadante

Il cinema torna al Mercadante di Altamura. A riportare, a settembre, le pellicole al Mercadante è Altamura al Cinema, il gruppo informale promosso dalla Pro Loco e composto anche dalle associazioni Obiettivo Successo e Cineclub Formiche Verdi che, ormai da 12 anni, organizza una rassegna cinematografica in genere dedicata a film girati nel territorio o da attori, registi, autori, maestranze del territorio e arricchita dall'incontro di questi ultimi con il pubblico, o anche da masterclass e laboratori.Il tema della XII edizione è "Storie: sguardi, percorsi, racconti", da una idea di Piero Crivelli che cura anche il coordinamento e l'organizzazione. Quattro i film, accompagnati da incontri con registi e attori.Si comincia giovedì 18 settembre, alle 20, con "Io non sono nessuno", film di Geraldine Ottier (2024), ispirato a una storia vera, quella della vita di Mariasilvia Spolato, insegnante di matematica, femminista e attivista Lgbt negli anni '70. L'8 marzo 1972, durante una manifestazione per la Festa della donna a Roma, Mariasilvia scese in piazza brandendo uno striscione con la scritta "Liberazione omosessuale". Quella fotografia fece il giro d'Italia, segnando profondamente il suo destino: fu licenziata, emarginata dalla famiglia e, da sola, scelse di vivere ai margini della società, trascorrendo quarant'anni come senzatetto. Mariasilvia si è spenta il 31 ottobre 2018, all'età di 83 anni. Ospiti della serata: la regista Geraldine Ottier e l'attrice, tra le interpreti del film, Marina Marchione.Seguiranno domenica 21 settembre, alle 19, "Vogliamo anche le rose", film documentario di Alina Marazzi (2007); giovedì 25 settembre, alle 20, con "Fratelli di culla" (2025), film documentario di Alessandro Piva (ospite della serata); domenica 28 settembre, alle 19, con "Percoco, il primo mostro d'Italia", film di Pierluigi Ferrandini (2023).-Apertura porte 18 e 21 settembre (giovedì) ore 19:30. Inizio film ore 20:00-Apertura porte 25 e 28 settembre (domenica) ore 18:30. Inizio film ore 19:00Per informazioni e acquisto biglietto:Biglietteria Teatro Mercadante: via dei Mille, 159, Altamura. Tel. 080 3101222www.vivaticket.com - https://www.vivaticket.com/it/venue/teatro-mercadante/515808061