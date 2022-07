Religione Sette anni dalla scomparsa, messa per Domenico Martimucci (Domi) alla chiesa del Redentore

A sette anni dalla scomparsa, avvenuta l'1 agosto del 2015, si tiene domenica 31 luglio la messa in memoria di Domenico Martimucci (Domi). La celebrazione solenne, per la sua triste e incolmabile perdita, si svolge alle ore 20 presso la chiesa del Santissimo Redentore in Altamura, nel piazzale all'aperto adiacente la chiesa.L'associazione Noi siamo Domi onlus invita tutta la cittadinanza e quanti vogliano "mantenere vivo il ricordo del nostro Domi".