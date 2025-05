Serata conclusiva del Festival delle musiche di Mercadante

Mercoledì' 14 maggio, alle ore 20.30, nel Teatro Mercadante, si conclude il Festival delle musiche mercadantiane organizzato dall'associazione Leone murgiano. Si sono tenuti finora quattro concerti in luoghi diversi della città."Il consenso di pubblico e di critica sui brani popolari del repertorio mercadantiano è stato unanime - spiega l'associazione presieduta dal giornalista e scrittore Gianni Mercadante - del resto questo è l'obiettivo che si è prefissato il Direttivo dell'Associazione: far conoscere il musicista e compositore Saverio Mercadante con l'altra faccia della medaglia, con le composizioni di melodie brillanti e briose di serenate, valzer, polche, poche conosciute al grande pubblico; mentre il "Cigno del melodramma italiano" è stato da sempre apprezzato per le sue opere melodrammatiche".Si esibisce la grande orchestra lirico sinfonica di fiati "Emilio Silvestri", diretta da maestro Giuseppe Basile che è anche direttore artistico del festival. In locandina il programma della serata.