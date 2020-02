Rassegna "Epicentro" del movimento culturale Spiragli: incontro con Visitilli e l'attivista dei diritti umani Diabate

Mercoledì 19 febbraio, alle ore 19 presso l'Agorateca di Altamura, in via Stefano Lorusso 1, incontro con Giancarlo Visitilli, insegnante e scrittore, e Kader Diabate, attivista per i diritti umani, autori del libro "La pelle in cui abito", Editori Laterza.- Un ragazzo si mette in viaggio dalla Costa d'Avorio per raggiungere l'Europa. Il suo nome è Kader Diabate. In questo libro ci racconta la fuga da casa e l'attraversamento del deserto, l'incarcerazione in Libia e il viaggio nel Mediterraneo, fino all'arrivo in Italia. Ma soprattutto ci racconta la sua voglia di libertà e la sua ribellione contro l'arroganza e l'ingiustizia degli uomini. Perché la sofferenza vissuta è diventata il carburante per alimentare la sua lotta pacifica, nutrita dalla passione per i libri e la cultura. Oggi Kader ha poco più di vent'anni. È un attivista per i diritti umani che rivendica la propria appartenenza a un popolo che non è solo quello d'origine ma anche quello di cui fanno parte tutti gli uomini e le donne privati dei propri diritti. Ha deciso di affidare la sua storia alla penna di un insegnante scrittore, Giancarlo Visitilli.Nato a Man, in Costa d'Avorio, che lascia nel giugno del 2016. Dall'Africa in Italia, appena 17enne, passando per il carcere in Libia e il viaggio in gommone nel Mediterraneo. Sbarcato a Reggio Calabria il 22 ottobre 2016, viene trasferito a Camini, un piccolo paese a due chilometri da Riace: due comunità calabresi conosciute in tutto il mondo per aver sperimentato un modello di accoglienza dei migranti tra i più vincenti. Entra nel Centro Provinciale per l'Istruzione per Adulti, acquisendo tutti gli strumenti per continuare a studiare. Attualmente, vive a Corato (BA), in affido a casa di Daniela Maggiulli, un'insegnante di inglese conosciuta a Camini, che lo ha accolto senza riserve, comprendendo la sua lotta. Diventa Ambasciatore Unicef. Fonda Génération Consciente, associazione impegnata in un processo di sviluppo socio-culturale comunitario. Gira le scuole del Sud per condividere con gli studenti le sue esperienze di vita. Nei mesi scorsi ha incontrato prima Papa Francesco, poi il Presidente Sergio Mattarella.- Scrittore, giornalista, critico cinematografico e docente di italiano in un liceo di Bari. Fondatore della cooperativa sociale "I bambini di Truffaut", che si occupa di bambine, bambini e adolescenti con disagio, e con cui realizza anche il "Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film". Cura il blog "Mastica&Sputa" per la redazione pugliese de "la Repubblica". Ha pubblicato "E la felicità, prof?" (Einaudi Stile Libero), vincitore di numerosi premi, tra cui il "Benedetto Croce narrativa" e il Premio Speciale "Giancarlo Siani" (Cava de' Tirreni).