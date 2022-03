Al Mangiatordi proiezione per le scuole del film "Credo in un solo padre"

L'associazione culturale Camera Con Vista A.P.S con l'Istituto Liceo scientifico e linguistico Federico II di Svevia e il Liceo classico Cagnazzi di Altamura parteciperanno alla proiezione dibattito del film "Credo in un solo padre", regia di Luca Guardabascio che si terrà presso il cinema Mangiatordi alle ore 10 il giorno 26 marzo.Alla proiezione saranno presenti il regista, Luca Guardabascio, gli attori Massimo Bonetti, Anna Marcello e Giordano Petri, ed esperti psicologi e psicoterapeuti. Interverranno alla tavola rotonda la Psicologa Psicoterapeuta dott.ssa Rossana Putignano, la grafologa forense dott.ssa Tina Vitulli e la Psicologa Tiziana Marchionni.Dopo mesi di attesa una delle notizie più belle è quella del ritorno in sala e, per ritornare a vivere il Cinema come esperienza di intrattenimento e sociale, non poteva mancare un film toccante e reale che e'sulla bocca di tanti perché ha sorpreso critica e pubblico "Credo in un solo Padre" il pluripremiato film contro la violenza sulle donne, opera prima del regista Luca Guardabascio. Un film girato anche in provincia di Salerno presso la Masseria Casella di Pontecagnano, i comuni di Buccino, Eboli e Campagna. La pellicola, già distribuita in molti Paesi, vanta di un cast strepitoso tra cui spiccano gli straordinari protagonisti Massimo Bonetti e Anna Marcello premiati a Los Angeles e Toronto, Giordano Petri, Claudio Madia e i tanti comprimari d'eccezione, tra questi il leggendario Flavio Bucci, qui alla sua ultima interpretazione, e gli attori del Sud Anna Rita Del Piano, Cloris Brosca, Aldo Leonardi, Tony Palma, Simone Gentile, Giuseppe Elia con i piccoli Yuri e Sveva Rosa e Denis Tuozzo." Il Film "Credo in un solo Padre" ha scelto il Cinema Mangiatordi dopo aver viaggiato per diverse sale cinematografiche come quella di Roma, Asti, Monza, Potenza, Perugia, Salerno, Eboli, Siena, Arezzo, Palermo, Torino, Ancona, Bari, Bologna, Firenze. La formula sarà quella dell' evento e il regista e autore Luca Guardabascio, con alcuni protagonisti del cast introdurranno l'opera raccontando al pubblico in sala la storia e gli aneddoti di questo film necessario e coraggioso ispirato ad una storia vera ad al romanzo Senza far rumore di Michele Ferruccio Tuozzo.Il progetto sarà presentato in venti città italiane per poi diffondersi in tutta Italia e prevede incontri con i servizi a protezione delle donne e attività dedicate all'accoglienza delle donne vittime di violenza sul territorio nazionale.Un film da non perdere nelgiorno 26 marzo 2022 alle ore 10,00presso il Cinema Mangiatordi di Altamura