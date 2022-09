Primo libro della giovanissima Emanuela Bigi, presentazione all'info point

Giovedì 8 settembre, alle ore 18, presso l'info point in viene Treviso, viene presentato il primo libro della giovanissima Emanuela Bigi, studentessa di 15 anni del Liceo "Federico II di Svevia".Il libro "Le due facce di una rosa" fa parte di una trilogia intitolata "I poteri dello Yurkis", genere fantasy, ed è edito dalla casa editrice napoletana "Le Parche edizioni". Emanuela Big è una grande appassionata di lettura, divora libri e nel contempo ama molto scrivere. Nel tempo libero si è sempre dedicata a scrivere piccoli racconti che ora sono diventati un libro sulle avventure della protagonista Emily Anderson. Personaggi e vicende di fantasia che sono diventate avvincente narrativa. Già in lavorazione il secondo volume.Alla giovanissima autrice rinnoviamo il nostro "in bocca al lupo"!