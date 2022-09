Poesia e fotografia: tre giorni con ItaCat, gemellaggio culturale con la Catalogna

Dal 9 all'11 settembre, presso l'info point in via Treviso, si tiene a rassegna "ITACAT", il gemellaggio internazionale tra la nostra terra e la Catalogna, organizzato dall'associazione culturale catalana Etcètera e dal Movimento Culturale Spiragli.Primo appuntamento, venerdì 9 settembre, con la presentazione di "Dels calçots al 3d10. La meva Catalunya" (La Banya edicions), una raccolta di poesie che testimonia l'amore del poeta Bartolomeo Smaldone per la terra catalana, sua seconda patria e luogo in cui ha scelto di vivere e scrivere, dividendosi tra Altamura e Tarragona.Alle ore 20.00 di venerdì 9 settembre, si inaugura la mostra fotografica di Oscar Ramirez Dolcet dal titolo "Catalunya, aquesta terra- Questa terra: la Catalogna".Altri incontri sono in programma il 10 e l'11 settembre, con la conclusione affidata a Maria Moramarco e Luigi Bolognese in concerto.L'ingresso è libero.