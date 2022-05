Percorsi urbani della memoria: murales dedicato al campo 65

Il Comune di Altamura, in collaborazione con Campo 65, nell'ambito del programma regionale per la "valorizzazione dei beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura, con l'allestimento di Street Art", organizza "PERCORSI URBANI DELLA MEMORIA - Opere di Street Art dedicate al Campo 65"ProgrammaInaugurazione dei murales c/o la Scuola dell'Infanzia "G. Rodari", la Scuola Primaria "Madre Teresa di Calcutta" ed il palazzo dell'Ex-Tribunale:09:30 RADUNO AL CAMPO 6510:30 SCUOLA INFANZIA "G. RODARI"11:15 SCUOLA PRIMARIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"12:00 EX-TRIBUNALE (VIA GRAVINA)• Interventi della sindaca Rosa Melodia, dell'assessore alla cultura Margherita Fiore, del presidente di Campo 65 Domenico Bolognese, dei Dirigenti scolastici, altri saluti e ringraziamenti;• la storia dietro ogni murale raccontata dagli artisti Marco Forte, Donato Lorusso, Mattia Pellegrino, Giuseppe Pontillo, Amalia Tucci e dagli studenti;• intermezzi musicali ad opera dell'Ensemble 5 Piume.Visita guidata murales (palazzo ex-Tribunale), spettacolo musicale e visita guidata al Campo 6509:00 PALAZZO EX TRIBUNALE: VISITA GUIDATA MURALES10:30 CAMPO 65: SPETTACOLO MUSICALE "LA LETTERA" – ENSEMBLE 5 PIUME (SPECIAL GUEST MARIA MORAMARCO)11:30 CAMPO 65: VISITA GUIDATAPer domenica è prevista la possibilità di recarsi dall'Ex Tribunale al Campo 65 in bicicletta in collaborazione con l'Ass. Orme Bike. Si raccomanda casco e mezzo in piena efficienza, il rispetto del codice stradale, dell'ambiente e della disciplina di gruppo, autonomia alimentare e meccanica.L'organizzazione declina ogni responsabilità per mezzi e comportamenti non adeguati.