"Pani d'Italia - Le regioni si raccontano", mostra fotografica ed esposizione di forme di pane

Nell'ambito delle iniziative promosse dal, con il partenariato istituzionale delperconferita dall'Unione Europea al rinomato "pane nostro", dal 16 novembre al 16 dicembre, ad Altamura, nella Sala Camasta del Monastero del Soccorso, in piazza della Resistenza 5, si tiene la mostraLe Regioni si raccontano".Alla cerimonia inaugurale intervengono: Lucia Forte, Presidente del Consorzio; Vitantonio Petronella, Sindaco della Città di Altamura; Marco Tribuzio, Presidente del Gal Terre di Murgia; Michele Saponaro, Direttore del Consorzio e curatore della mostra.I visitatori potranno ammirare le, PAT e presidi Slow Food delle venti le regioni d'Italia, corredate da gigantografie i cui originali provengono dagli. Sono foto storiche dell'Ottocento e del primo Novecento che documentano le tradizionali tecniche di coltivazione del grano, la lavorazione del pane e la diffusione dell'in Europa e in America negli anni della grande emigrazione che segnò profondamente il nostro Paese. Inoltre, si compie un'che consentirà di sentire gli odori delle tante e diversificate varietà di materie prime utilizzate nella produzione dei pani tradizionali, molti dei quali accomunati - come il nostro "pane di Altamura DOP" – dall'impiego dele dal tipo diUnattraverso. Innanzitutto - come già detto - quello "" rappresentato dalle forme di pane, prodotte dai mastri panificatori nei luoghi d'origine. C'è poi il livello "": ogni forma, infatti, è corredata di un breve testo, non tecnologico - che avrebbe finito per interessare solo gli operatori del settore - bensì discorsivo capace di suscitare curiosità e interesse per il carattere evocativo legato alla trazione dei territori e delle comunità di appartenenza. E per finire, quellodelle foto degli Alinari.Chiude il percorso espositivo l'installazionedi: tredici terrecotte con smalti che ripropongono, come solo gli artisti sanno fare, le forme tradizionali del pane di Altamura e dei pani più diffusi sul territorio nazionale. Una istallazione - esposta all'Expo di Milano nel 2015 - che in questa mostra viene presentata da una nota di commento a firma della storica dell'arte, non nuova a collaborazioni di questo tipo con il Consorzio.Nella mostra si ricorda un grande fotografo,Il suo scattodegli anni Sessanta, dal taglio fortemente evocativo, ci parla della stretta correlazione del "pane nostro" con il territorio dell'Alta Murgia e la vita quotidiana nelle campagne. Il suo corposo archivio costituisce unche merita di essere valorizzato: un scrigno inesauribile dellei della nostra Città e del suo territorio.L'allestimento - a cura di Sistemalab, una ditta specializzata in allestimenti di mostre musei - accoglierà i visitatori dentro una ideale "carta di pane" dove è disegnato lo skyline della "Città Eterna" che si affaccia sul Tevere: un omaggio alla Capitale d'Italia e un richiamo all'acqua, elemento essenziale per poter impastare la materia prima impiegata in panificazione e simbolo di vita. Un cielo azzurro sovrasta il percorso espositivo: un chiaro rimandando al nostro Mediterraneo.La mostra è accompagnata da una citazione dello scrittore serbo croatoche alla fine degli anni Novanta volle visitare gli antichi forni a legna di Altamura, Matera e Laterza per completare la sua ventennale ricerca sul pane, che interessò l'intera area del Mediterraneo. Una ricerca che nel 2015 fu pubblicata da Garzanti con il titolo emblematico: "Chi perde il sapore del pane, perde una parte del proprio paese e di se stesso".