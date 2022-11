Convegni "Pane vostro: prezzi in aumento, perché?": se ne parla in un convegno

"Pane vostro. Prezzi in aumento: perché?". E' il tema di un convegno organizzato dopo il recente aumento del prezzo del pane, in programma venerdì 11 novembre, alle ore 18.30, nella sala "Giorgio" dell'ABMC in piazza Zanardelli ("sotto i portici").Intervengono:Michele Micunco, presidente Confconsumatori Altamura;Michele Lospalluto, redattore Altamura in dialogo;Giuseppe Barile, panificatore;Giacomo Scalera, componente direttivo Algramà;Vito Giordano, direttore Radio Altamura Uno.