One Day Festival, la maratona musicale con le band locali e tre ospiti: Samuel, Highsnob e la "teen idol" Anna

Evento speciale voluto dal Comune di Altamura nell'ambito della programmazione estiva, organizzato in collaborazione con Colorsound (agenzia con esperienza trentennale nella organizzazione di eventi). Tre grandi ospiti del "One Day festival": Samuel, Highsnob, Anna. Con direzione artistica di Michele Wad Caporosso (scrittore, giornalista, conduttore di Radio Deejay e dj) e di Kosmi Carlucci (dj, manager, art director).L'ingresso è libero, sino al raggiungimento della capienza prevista dalle autorità competenti.Il festival ha l'intento di creare una giornata che possa portare la musica che è in vetta alle classifiche, con il coinvolgimento di un pubblico che risponde a diverse esigenze musicali e fasce di età. La scelta artistica dei tre grandi ospiti mira proprio a mettere insieme generazioni diverse:- i fan storici dei Subsonica, band leader delle classiche anni 2000 e band iconica per memorabili Live, con il concerto del loro leader- il pubblico giovane Sanremese con il rapper, reduce dalla apprezzatissima esibizione a Sanremo 2022 con la canzone "Abbi cura di te" certificata Disco d'oro con oltre 12.000.000 di streams;- i teenagers, con la partecipazione della rapperseguita da milioni di followers su Instagram e Tik Tok, certificata con multi disco di platino con la canzone Bando e molto ascoltata con la hit estiva Gasolina, certificata in poche settimane disco d'oro.Alle ore 18.00 si partirà con l'esibizione di tre band/artisti emergenti selezionati in un "contest". Ciascuno presenterà due brani originali. Il vincitore, valutato per la performance, la qualità dei brani presentati e la reazione del pubblico, avrà in premio la pubblicazione di un singolo con distribuzione nazionale.A seguire, uno dopo l'altro, i tre grandi ospiti. L'evento è presentato da Kosmi Carlucci.