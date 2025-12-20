Copertina libro
Oltre l'eco: una raccolta di poesie di Teresa Acquaviva

sabato 20 dicembre 2025
Sabato 20 dicembre, alle ore 18.00, nell'aula studio "Gianpiero Zaccaria" del LiberHub in viale Martiri, viene presentata la silloge poetica "Oltre l'eco" di Teresa Acquaviva. Accesso libero. L'incontro reca i patrocini del Libero istituto di cultura e formazione "Antonio Iervolino", del Comune di Altamura e dell'Anfi - Associazione nazionale finanzieri d'Italia.

Ricordi, riflessioni, vita vissuta e aspirazioni racchiusi in una serie di poesie. Oltre all'autrice, intervengono alla presentazione l'ins. Anna Maria Lorusso per i saluti, la prof.ssa Donata De Ruvo per un dialogo con Acquaviva e il dr. Luigi Pullia, poeta, psicologo, psicanalista.
